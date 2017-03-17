İstanbul'da kaçırılan iş adamı 48 saatte kurtarıldı

Kartal, Topselvi’de bulunan ünlü bir inşaat firmasının şantiyesine 14 Mart 2017 tarihinde sabah saatlerinde gelen 6 kişi, şantiyede taşeron olarak çalışan hafriyat firması sahibi L.K.’yı sordu.

KARDEŞİNİ KAÇIRDILAR

O an için şantiyede bulunmayan L.K. yerine silahla tehdit ettikleri kardeşi Y.K.’yı kaçıran 6 kişi ortadan kayboldu. Kaçırma olayının duyulması üzerine polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

FİDYE OLARAK İŞ MAKİNESİ İSTEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi ekipleri iki çocuk babası Y.K.’nın ailesiyle konuşarak fidyecilerle pazarlık etmesini istedi. İş adamının hayatı karşılığında önce 150 bin lira fidye isteyen şüpheliler daha sonra fikirlerini değiştirler. Fidyeciler kaçırdıkları Y.K.’nın hayatı karşılığında 100 bin EURO değerinde bir iş makinesi istediklerini aileye bildirdi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Fidyecilerle aile arasında pazarlık sürerken Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi ekipleri iş adamının Pendik’te lüks bir rezidansta tutulduğunu tespit etti. Dün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak Pendik, Esenler mahallesinde bulunan rezidansa baskın yapıldı.

Yapılan baskında giren ekipler kaçırılan iş adamı Y.K.’yı kurtarırken onun başında duran bir şüpheliyi gözaltına aldı. Bir süre dairede bekleyen ekipler içeri giren bir kişiyi daha yakaladı. Yakalanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda sürdürülen operasyonda kaçırma olayına karışan 4 kişi daha gözaltına alındı. Kaçırma olayına karışan 6 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi.

"DOLANDIRILAN PARAMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORDUK"

Şüphelilerin inşaat işi yaptıklarını, kardeşini kaçırdıkları iş adamı L.K.’nın kendileriyle iş yapması için gönderdiği bir kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler. Dolandırılma olayından L.K.’yı sorumlu tuttuklarını söyleyen şüphelilerin ifadelerinde “Bizi dolandıranlardan paramızı almaya çalışıyorduk.” dedikleri öğrenildi.

SABIKALARI KABARIK

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mutlu A.(26), Murat O.(31), Çetin Ş.(33), Yakup D.(28) nin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden kasten adam öldürmek, uyuşturucu, adam kaçırmak, yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu belirtildi. Şüpheliler arasındaki Nihat K.(37) ve Ahmet T.(36)nin ise daha önceden polise geliş kayıtları olmadığı tespit edildi.

"ASIL MAĞDUR BİZİZ"

Polis sorgularında inşaat işiyle uğraştıklarını söyleyen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu adliyesine gönderildi. Şüpheliler çıkışta “Olayın asıl mağdurları biziz, dolandırıldık, paramızı alamadık. Elimizde ödenmemiş çekler var.” diyerek bağırdılar.