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İstanbul'da kahvede propaganda yapan 2 kişiye tutuklama

Geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehaneyi basıp, referandum öncesi vatandaşları silahlı tehdit eden 2 kişi tutuklandı.

15.04.2017 - 09:28
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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda bir kahvehaneyi basıp referandumda oy kullanacakları silahla tehdit eden terör örgütü DHKP-C üyesi gruba operasyon düzenlemiş, örgüt adına birçok eyleme katıldıkları tespit edilen U.M., E.Y. ve S.A. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına almıştı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan ve aynı gün mahkemeye sevk edilen silahlı grubun üyelerinden U.M. ve E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan S.A.'nın ise 'adli kontrol' kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

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