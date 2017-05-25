İstanbul'da kalekol göreve başladı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Devletin de en önemli görevlerinden birisi, vatandaşının huzurunu, sükununu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz." dedi.





TEM, Özel Tim, Çevik Kuvvet ve asayiş ekiplerinin konuşlandırılacağı bu merkezden, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerindeki terör ve toplumsal olaylara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.





Kalekolda 5 ofis, 2 yatakhane, çok amaçlı kafeterya, dinleme alanları ve nezarethaneler bulunuyor.



