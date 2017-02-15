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İstanbul'da kamyondan 1 ton esrar çıktı

Pendik'te 1 ton esrarın ele geçirildiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

15.02.2017 - 10:58
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İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen plastik hammaddesi yüklü kamyonu takibe aldı.

İstanbul'da kamyondan 1 ton esrar çıktı

1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Pendik'te durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

İstanbul'da kamyondan 1 ton esrar çıktı

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, kamyon şoförünün de aralarında yer aldığı 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen esrarın, İstanbul'da piyasaya sürülmesinin planlandığı tespit edildi. Gözaltına tutulan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul'da kamyondan 1 ton esrar çıktı

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