İstanbul'da kamyondan 1 ton esrar çıktı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen plastik hammaddesi yüklü kamyonu takibe aldı.
1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Pendik'te durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, kamyon şoförünün de aralarında yer aldığı 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen esrarın, İstanbul'da piyasaya sürülmesinin planlandığı tespit edildi. Gözaltına tutulan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.