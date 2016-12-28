taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.143
USD
3,5469
EURO
3,6872
ALTIN
129,91
PETR
56,1800

İstanbul'da kar hazırlığı

İBB, gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle 7 bin personel ve bin 345 araç görevlendirdi.

AA | 28.12.2016 - 17:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

İBB'nin kentte yaşayan evsiz vatandaşları Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir etmesine ilişkin, gazetecilerle tesisi gezen Baraçlı, meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

İstanbul'da kar hazırlığı

7 BİN PERSONEL VE BİN 345 ARAÇ GÖREV YAPACAK

Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

386
İki kıta arası yaya yolu

İki kıta arası yaya yolu

168
Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

82
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı

Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı

216
Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

44
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

21
Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM