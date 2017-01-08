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İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

İBB, İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı.

DHA | 08.01.2017 - 04:12
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İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

KAR KALINLIKLARI

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

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