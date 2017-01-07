İstanbul'da kar yağışı

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAMDAN BERİ YAĞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TIR KAZASI TRAFİĞİ KAPATTI

İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınasının Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey, başta olmak üzere il genelinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle önemli bir sorun yaşanmazken TEM karayolu kayan 11 tır nedeniyle tıkandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve itfaiye karayolları ekiplerine takviye giderek kayan tırları kaldırma çalışmalarına katıldı. Tırlar itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. E-5 ve TEM Karayolu’nda birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. Kayan tırlar nedeniyle TEM Edirne istikametine araçlar yollarda bekledi.

İstanbul’da kar kalınlığı 40 santime ulaştı VİDEO

KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

İBB’den yapılan açıklamaya göre, bu sabah 07.00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle oldu: Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13 santim, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 santim, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 santim, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40 santim. Dün geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin İBB personeli görev yaptı.

Vatandaşların, ağırlıklı olarak seferlerinde sorun yaşanmayan metrobüs, marmaray ve metroyu kullandıkları görüldü.

TAKSİM’DE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışı bu sabah da etkisini devam ettiriyor. Evlerinden çıkarak toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan Taksim Meydanı tamamen karla kaplandı. Bazı taksiler ilerleyemeyince geri geri gitti. Öte yandan bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.

ŞEHİR HATLARI TÜM SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.