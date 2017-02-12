İstanbul'da kar yağışı başladı

Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde karla karışık yağmur görüldü.

Yağışların Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde, Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı da görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek.

YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Konya, Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU