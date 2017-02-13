İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

Dün akşam İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da etkisini göstermeye başladı.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR BİTİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklığının 0'ı gördüğü İstanbul'da kar yağışı Perşembe günü yerini yağmura bırakacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara: Parçalı bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor)

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4