taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı.

13.02.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Yaşam

2

Dün akşam İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da etkisini göstermeye başladı.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR BİTİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklığının 0'ı gördüğü İstanbul'da kar yağışı Perşembe günü yerini yağmura bırakacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara: Parçalı bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor)

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

67
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

23
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Reina saldırganından idam talebi

Reina saldırganından idam talebi

0
Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

29
Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

17
Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM