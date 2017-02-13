İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

Dün akşam İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da etkisini göstermeye başladı.
PERŞEMBE GÜNÜ KAR BİTİYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklığının 0'ı gördüğü İstanbul'da kar yağışı Perşembe günü yerini yağmura bırakacak.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Ankara: Parçalı bulutlu 2
İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8
Bursa: Çok bulutlu 5
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor)
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4