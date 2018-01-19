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İstanbul’da karne trafiği havadan görüntülendi

Öğrencilerin karnelerini almasının ardından trafik yoğunluğu yüzde 54'e kadar ulaştı.

İHA | 19.01.2018 - 17:49..
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İstanbul’da karnelerin dağıtılmasının ardından başlayan yarı yıl tatili trafikle başladı. Mahmutbey Gişelerinde trafik tamamen kilitlenirken, İstanbul’da yoğunluk 54’ü buldu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.  2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’da karne trafiği havadan görüntülendi

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Tatil nedeniyle trafik durma noktasına geldi VİDEO

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