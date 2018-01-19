İstanbul’da karne trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da karnelerin dağıtılmasının ardından başlayan yarı yıl tatili trafikle başladı. Mahmutbey Gişelerinde trafik tamamen kilitlenirken, İstanbul’da yoğunluk 54’ü buldu.
YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.
TRAFİK DURMA NOKTASINDA
Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi.
Tatil nedeniyle trafik durma noktasına geldi VİDEO