İstanbul’da karne trafiği havadan görüntülendi

Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikapı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.

Afrin'i terörden temizlemek için son hazırlıklarını yapan TSK, bölgeyi önce jetlerle vuracak ardından ÖSO birlikleri ile tanklar bölgeye giriş yapacak.

Bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Türkiye'nin birçok kenti kara teslim oldu. Bazı şehirlerde yollar kapanırken, bir kaç şehirde de okullar tatil edildi.