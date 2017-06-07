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İstanbul'da karton atık için market çalışanı darp edildi

Beyoğlu'nda bir market çalışanın, geri dönüşüm şirketi yetkilisi tarafından darp edildiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

07.06.2017 - 12:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Beyoğlu'nda bulunan bir markette 01 Haziran'da meydana gelen olayda, market çalışanı S.D. (33), belediyenin anlaşmalı olduğu geri dönüşüm şirketi tarafından alınması gereken kartonları almaya gelen olmayınca marketin kapısına bıraktı. Kağıt toplayıcılarının kartonları alması üzerine geri dönüşüm firmasının çalışanı Murat K. markete geldi.

TEHDİTLER SAVURUP YUMRUK ATTI

Murat K. tartıştığı S.D.'ye tedhditler savurarak tekme ve yumruklar attı. Diğer market çalışanları ve müşteriler araya girerek kavgayı ayırmaya  çalıştı. Bir süre sonra dışarıya çıkan Murat K. tekrar markete gelerek bu sefer telefonda konuşan S.D. kulağını çekti. Güçlükle yatıştırılan Murat K., çalışanların polise ihbarda bulunması üzerine marketten ayrıldı. Polis, bir süre sonra markete gelerek olaya el koydu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Hastaneden darp raporu alan S.D., Murat K.'den şikayetçi oldu. 
Soruşturma kapsamında polis tarafından incelenen marketin güvenlik kamera görüntülerinde olay anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karton atık için market çalışanı darp edildi VİDEO

İstanbul'da karton atık için market çalışanı darp edildi

İstanbul'da karton atık için market çalışanı darp edildi

İstanbul'da karton atık için market çalışanı darp edildi

İstanbul'da karton atık için market çalışanı darp edildi

İstanbul'da karton atık için market çalışanı darp edildi

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