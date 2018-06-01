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İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta çıktı

İstanbul Avcılar'da 4 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Batahun D. 13 yaşındaki Nazlı B. ve 14 yaşındaki Ömer Berkay B. Tokat Zile'de bulundu

DHA | 01.06.2018 - 21:26..
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İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı.

TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE BULUNDULAR

Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi.

İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta çıktı

GEZMEYE GİTTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Polis ekiplerince G.Y.'nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul’dan Tokat’a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

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