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İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta bulundu

Avcılar'da yaklaşıık 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk, Tokat'ın Zile ilçesinde bulunurken, ailelerinin şiddetinden kaçtıklarını savundular.

İHA | 02.06.2018 - 04:57..
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Ambarlı Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki B.B., 14 yaşındaki B.B. ve 17 yaşındaki B.D. 28 Mayıs 2018 tarihinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailelerin kayıp başvurusu sonucu polis yurt genelinde çalışma başlattı. Tokat’ın Zile ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis çocukları ilçedeki bir çay bahçesinde buldu. Çocuklar Zile İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir süre misafir edildikten sonra Turhal ilçesinde bulunan Sevgi Evlerine götürüldü. Sevindirici haberi alan aileleri ise çocuklarına kavuşmak için İstanbul’dan yola çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta bulundu

İSTANBUL'DA TANIŞTIKLARI BİRİYLE TOKAT'A GİTTİLER

Çocukların alınan ilk ifadelerinde aile için şiddetten dolayı evden kendilerinin ayrıldıklarını ileri sürdü. Evden ayrıldıktan sonra ilk gecelerini pazar günü İstanbul Haramidere’de bir Cemevi’nde geçirdikleri söyleyen çocuklar, salı günü Zile’ye otobüs ile geldiklerini itiraf etti. İfadelerinde Zile’ye İstanbul’da tanıştıkları ve kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Garip Y. ile buluşmak için geldiklerini anlatan çocuklar, bu sürede başlarına herhangi kötü bir şey gelmediğini belirtti. B.B. (13) ve B.B. (14) ifadelerinde ailelerine yeniden teslim edilmek istediklerini bildirirken, B.D.’nin ailesiyle yaşamak istemediğini söylediği öğrenildi. Turhal’dan Tokat’a gönderilen çocukların ailelerine İstanbul’dan gelir gelmez teslim edileceği bildirildi.

İstanbul'da kaybolan çocuklar Tokat'ta bulundu

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