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İstanbul'da kaza: 1 polis yaralı

Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde ilerleyen motosikletli polis manevra yapan otomobile çarptı.

15.03.2017 - 19:12
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Çırağan Caddesi'nden Beşiktaş Meydanı istikametine ilerleyen motosikletli Yunus polisi karşı yönden gelip sol taraftaki Yahya Efendi sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı.

1 POLİS YARALANDI

Çapmanın etkisi ile yere düşerek yaralanan polisi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazadan hemen sonra otomobilden duman çıkınca yangın ihtimalini gözününde bulunduran çevredekiler, otomobile yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahalede bulundu. Ambulansa taşınan polis hastaneye kaldırıldı. Polisin hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kısa süreli şok yaşayan kadın sürücüye polisler su verdi. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından bir süre aksayan trafik normale döndü.

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