taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.276
USD
3,5335
EURO
3,9645
ALTIN
143,63
PETR
50,8000

İstanbul'da kentsel dönüşümle 704 bina yıkıldı

İstanbul'daki 2 yıldır devam eden kentsel dönüşümle birçok bina yeniden yapılandırıldı.

31.05.2017 - 14:07
  1. Haberler
  2. Emlak
İstanbul'da kentsel dönüşümle 704 bina yıkıldı

Kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor. Farklı semtlerde hayata geçirilen projeyle birçok ev boşaltıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşümle 704 bina yıkıldı

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bağımlılar, uyuşturucu satıcıları, kapkaççılar ve gapsçılar gibi suçluların meskeni haline gelen eski binalar yıkılıp yeniden yapılmayı bekliyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

İstanbul'da kentsel dönüşümle 704 bina yıkıldı

704 BİNA YIKILDI

Proje, "Metruk bina, terk edilmiş araç" adıyla hayata geçirildi. Eski binaların yıkımı için de gerekli görüşmelere başlandı.Görüşmeler sonucunda 704 binanın yıkımı gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Evin bedelini düşük gösterenlere ceza verilecek
Tapu harcını eksik ödeyen kişiler, “vergi kaçakçısı” muamelesi görebilir.
Mardin'de 500 kırsal mahalleye taziye evi inşa edilecek
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 500 kırsal mahalleye taziye evi yapacak.
Banyo dekorasyonunda jakuzi ve küvetin uyumu
Banyo dekorasyonları için birbirinden güzel ve uyumlu küvet-jakuzi modelleri...
Maliye Bakanlığı 2B ve tarım arazileri için uyardı
2B alanlarındaki taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar için 6 ay ödeme süresi verildi ve bu süre 7 Eylül'de sona erecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

121
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

224
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

137
Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

103
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

366
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

25
Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM