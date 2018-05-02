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İstanbul'da kiliseye saldıran kişi yakalandı

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazan ve önüne çöp döken kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA | 02.05.2018 - 00:50..
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Caferağa Mahallesi'nde bulunan kilisenin duvarına "Erzurumlu 25 bu vatan bizim" yazan S.K., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. S.K., kilisenin önüne çöp dökerken de kameralara yakalandı.

İstanbul'da kiliseye saldıran kişi yakalandı

YAKALANMAMAK İÇİN TELEFONUNU KAPATTI

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kilisenin duvarına yazıyı tek başına yazdığını ve kilise görevlileri kendisine kötü davrandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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