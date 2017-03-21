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İstanbul'da kira fiyatları düştü

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, kira fiyatlarının İstanbul genelinde ortalama yüzde 25 gerilediğini belirtti.

21.03.2017 - 11:53
  1. Haberler
  2. Emlak

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa yaptığı açıklamada, İstanbul'da çok sayıda kiralık daire bulunduğunu ifade ederek, Beşiktaş'ta geçen yıl 2 bin 500 lira olan bir daireyi, artık 2 bin ila 2 bin 200 lira arasında bulmanın mümkün olduğunu söyledi.

İstanbul'da kira fiyatları düştü

EV KİRALARI DÜŞTÜ

Aşa, kira fiyatlarının İstanbul genelinde yüzde 25 gerilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Fatih'te geçen yıl 2 bin liraya tutamadığın evi şu anda bin liraya tutuyorsun. Bu aynı şekilde birçok semtte geçerli. Bağdat Caddesi'nde 4 bin liraya tutamadığın evi, şu anda 3 bin liraya tutuyorsun. Ancak vatandaş çok daha lüks, çok daha yüksek bedelli evleri çok ucuza tutamıyor tabii ki... Neticede belli bir alt limit var. Hiçbir yerde 500-600 liraya ev yok. Olsa da uzak lokasyonlarda var. Ancak daha önce bin 200 lira olan evler, şu anda bin liraya kiralanabilirken, bin 100 lira olanlar 900 liraya indi. Zaten düşük fiyatlı olan kiralarda da yüzde 5-10 indirim oldu."

İstanbul'da kira fiyatları düştü

"BİR MÜDDET ZAM OLMAZ"

Nizameddin Aşa, Türkiye genelinde 1 milyonun üstünde konut stoku bulunduğunu ancak kesin rakamı kimsenin bilmediğini ifade ederek, her bölgede çok sayıda satılık konut olduğunu bildiklerini söyledi.

Aşa, "Maliyete 'zam geldi' diyerek 'fiyat yükselteceğiz' mantığıyla giden hata yapmış olur. Zaten elinizdeki satılmıyor. Ne zammı yapacaksınız? Ticarette böyle bir mantık yok. Varsa satabileceği müşteri, buyursun, istediği zammı yapsın. Bir müddet zam olmaz. Alıcı ve satıcının buluşamamasının en önemli nedeni fiyat." şeklinde konuştu.

İstanbul'da kira fiyatları düştü

DÜŞÜŞLER BAZI BÖLGELERDE YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Satılık daire fiyatlarının olması gereken değerin ortalama yüzde 35 üzerinde bulunduğunu kaydeden Aşa, "Bazı bölgelerde ise yüzde 50 üzerinde. Fiyatı önemli ölçüde etkileyen şerefiyedir. Gayrimenkul toplu hareket eden bir piyasa. Bir yerde düşüş başlayınca her tarafta başlıyor. Bırakın İstanbul'un tüm semtlerini, Türkiye genelinde fiyatlar düşmeye başlıyor. Çünkü emlak piyasası genel hareket kabiliyeti olan, ağır işleyen bir piyasadır. Düşüşü de, çıkışı da öyle kolay olmaz."

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