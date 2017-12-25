İstanbul’da aralık ayının sonunda kendini gösteren güneş, İstanbulluları mutlu etti.

Yurdun dört bir yanında soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, İstanbul’da kış güneşi vatandaşları sokağa döktü.

İSTANBULLULAR ARALIK GÜNEŞİNİN TADINI ÇIKARDI

Havanın 10 dereceyi bulmasıyla birlikte günlerden pazartesi olmasına rağmen İstanbullular sıcak havayı fırsat bilip şehrin dört bir yanında gezintiye çıktı.

İSTANBUL DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Balık tutkunları Galata Köprüsü’ne akın ederken, çok sayıda vatandaş da İstanbul Boğazı’na gitti. Öte yandan, İstanbul’daki "kış güneşi" manzaraları havadan görüntülendi.

İstanbul’da kış güneşi keyfi VİDEO

Görüntülerde vatandaşlardan bazılarının Galata Köprüsü’nde balık tuttuğu görülürken, İstanbul Boğazı da eşsiz manzarasıyla mest etti.