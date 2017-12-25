taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.569
USD
3,8075
EURO
4,5218
ALTIN
156,07
PETR
65,0200

İstanbul’da kış güneşi keyfi

İstanbul'da Aralık ayı sonunda havanın 10 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

İHA | 25.12.2017 - 16:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul’da aralık ayının sonunda kendini gösteren güneş, İstanbulluları mutlu etti.

Yurdun dört bir yanında soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, İstanbul’da kış güneşi vatandaşları sokağa döktü.

İSTANBULLULAR ARALIK GÜNEŞİNİN TADINI ÇIKARDI

Havanın 10 dereceyi bulmasıyla birlikte günlerden pazartesi olmasına rağmen İstanbullular sıcak havayı fırsat bilip şehrin dört bir yanında gezintiye çıktı.

İstanbul’da kış güneşi keyfi

İSTANBUL DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Balık tutkunları Galata Köprüsü’ne akın ederken, çok sayıda vatandaş da İstanbul Boğazı’na gitti. Öte yandan, İstanbul’daki "kış güneşi" manzaraları havadan görüntülendi.

İstanbul’da kış güneşi keyfi VİDEO

Görüntülerde vatandaşlardan bazılarının Galata Köprüsü’nde balık tuttuğu görülürken, İstanbul Boğazı da eşsiz manzarasıyla mest etti.

İlginizi Çekebilir
Asgari ücret cuma günü açıklanıyor
2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü belli olacak.
Gaz pedalı takılı kalan otobüs 9 araca çarptı
Şanlıurfa’da gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü, 9 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.
Hasta kızıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yaktı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hastanedeki kızıyla yeterince ilgilenilmediğini öne süren Erdal Ç., üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi.
Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili Ünal'dan açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Şırnak'ta Cumhurbaşkanı'na sarılmak isteyen gençle ilgili bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

137
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

198
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

77
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

49
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

134
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

61
Gemlik ilçesi taşınıyor

Gemlik ilçesi taşınıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM