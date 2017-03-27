İstanbul'da konaklama fiyatları geriledi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul'da konaklama fiyatlarının düştüğünü açıkladı. TÜROB verilerine göre, İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 2 aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 68,1 avroya geriledi.

İSTANBUL'DA DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde hafif de olsa doluluk artışı meydana gelirken, İstanbul düşmeye devam etti. İstanbul'un Şubat 2016'da yüzde 47,6 olan doluluk oranı, Şubat 2017'de yüzde 0,7 düşüşle yüzde 47,2 olarak ölçüldü. İstanbul'da fiyatlardaki düşüş ise çok ciddi bir boyuta ulaştı.

Şubat 2017'de İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 19,3 düşüşle 70,3 avroya geriledi. Şubat 2016'da bu rakam 87,1 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19,9 gerilemeyle 33,2 avro olarak ölçüldü. Şubat 2016'da bu rakam 41,4 avro düzeyindeydi.

AVRUPA'NIN EN DÜŞÜĞÜ

İlk 2 aylık dönemde ise İstanbul'da doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerileyerek yüzde 46,4 olarak gerçekleşti.

3 yıl öncesine kadar 5 yıldızlı otellerde ortalama fiyatın 200 avroya yaklaştığı İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli iki aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 68,1 avro, odabaşı elde edilen gelir ise yüzde 28,5 gerilemeyle 31,5 avroya düştü.