İstanbul'da konut fiyatları altı ayda düştü

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın 43 kentinde lüks konut satışını inceledi.

İSTANBUL'DA DEĞER KAYBI

'Global Kentler Fiyat Endeksi 2018' ikinci çeyrek verilerine göre İstanbul 39'uncu sırada yer aldı. 43 şehir içerisinde son 6 ayda lüks ev fiyatlarında en çok değer kaybı İstanbul'da yaşandı.

ÇİN İLK SIRADA

Ev fiyatlarının artış gösterdiği yerlerin ilk sırasında yüzde 11.9 ile Çin'in Guangzhou şehri yer alırken ikinci sırayı Singapur yüzde 11.2'lik yükselişle izledi. üçüncü ise yüzde 10.3'lük artışla İspanya'nın başkenti Madrid oldu.