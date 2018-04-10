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İstanbul'da konut fiyatları en çok Bağcılar'da arttı

İstanbul'da konut fiyatları ilçe ilçe incelendiğinde en fazla artış Bağcılar ilçesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Emlak

Mart ayına ait '2018 Emlak Endeksi' verileri açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde yapılan konut satışarı da belli oldu.

KONUT FİYATLARI ARTTI

Yapılan araştırmaya göre; Türkiye genelinde konut fiyatları artış gösterdi. İzmir'de yüzde 31, Bursa’da yüzde 24, Ankara’da yüzde 21, Antalya’da yüzde 5 artış olduğu belirlendi. İstanbul'da ise durum biraz farklı. Bu ilde yüzde 1 gibi bir düşüş yaşandı.

İstanbul'da konut fiyatları en çok Bağcılar'da arttı

EN ÇOK ELAZIĞ'DA ARTTI

Satılık konut fiyatı artan illerin başında Elazığ geldi. Elazığ’ı sırasıyla Çorum, Sakarya, Edirne ve Zonguldak takip etti.

İSTANBUL'UN BAĞCILAR İLÇESİ ZİRVEDE

İstanbul'da son bir ay içerisinde fiyatı artan ilçe Bağcılar oldu. Bağcılar'ı ise Sancaktepe ve Esenyurt izledi. İstanbul genelinde dairelerin ortalama amortisman süresi 20 yıl olurken Gaziosmanpaşa 15 yıl ile ilk sırada yerini aldı.

İstanbul'da konut fiyatları en çok Bağcılar'da arttı

BEŞİKTAŞ BAKIRKÖY VE BEYKOZ'DA DÜŞÜŞ

Son bir ayda fiyatları düşen 3 ilçe dikkat çekti. Beşiktaş, Bakırköy ve Beykoz son bir ayda düşüş yaşadı.

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