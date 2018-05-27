İstanbul'da konut kirasına 7 milyar ödendi

"2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporuna göre, İstanbul'da 30 milyon metrekarelik 252 bin 223 adet konut kiralanırken, bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldığı tespit edildi.

İSTANBUL'DA KİRAYA TOPLAMDA 7 MİLYAR ÖDEME YAPILDI

İstanbul genelinde geçen yıl gerçekleşen 252 bin 223 kiralama işlemi için aylık bazda 650 milyon lira, yıl toplamında 7 milyar 800 milyon lira ödendi. Geçen yıl en çok konut kirası ödenen ilçelerin başında aylık 171 milyon 456 bin lirayla Beşiktaş başı çekerken, onu 83 milyon 617 bin lirayla Kadıköy, 81 milyon 617 bin lirayla Şişli, 53 milyon 18 bin lirayla Sarıyer takip etti.

BAKIRKÖY'DE KONUT KİRASI İÇİN AYDA 34 MİLYON ÖDENDİ

Bakırköy'de geçen yıl konut kirası için ayda 34 milyon 584 bin lira ödenirken, bu rakam Ataşehir'de Üsküdar'da 19 milyon 265 bin lira, Maltepe'de 17 milyon 428 bin lira, Beykoz'da 17 milyon 151 bin lira, Eyüp'te 16 milyon 875 bin lira olarak gerçekleşti.

KONUT DEĞİŞTİRME ORTALAMA 16 YIL

Konuya ilişkin açıklama yapan Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, "Bu duruma hem metrekare bazında kira değerleri hem de işlem adetleri ciddi oranda etki etmektedir. İstanbul'da konut satış ve kiralama sayıları incelendiği zaman iki segmentte değerlerin birbirine yakınlığı dikkat çekmektedir. Aile başına yaşanılan konutun değiştirilme süresi ortalama 16 yıl olarak hesaplanmaktadır." dedi.