İstanbul'da konut yatırımlarının geri dönüş süresi uzuyor

Konut satışları yıl genelindeki güçlü seyrin ardından, sektöre yönelik teşviklerin son bulmasıyla Ekim ayında düşüşe geçerken; satışlardaki zayıf görünümün Kasım'da da devam ettiğini belirten TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Aralık'ta bir miktar ivmelenme olsa da, konut piyasasında 2018'in ilk aylarında durağan görünüm beklendiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul şirketleri arasında Emlak Konut, Sinpaş, İş GYO gibi önde gelen şirketler bulunuyor.

2018 YILINDA KONUT ALIMI YAVAŞLAYACAK

Özellikle İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış trendinde yavaşlama gözlendiğini; buna bağlı olarak konut yatırımlarındaki geri dönüş sürelerinin de uzadığına dikkat çeken Maya, yüksek konut kredi faizlerinin de etkisiyle 2018'de yatırım amaçlı konut alımlarında da yavaşlama beklendiğini söyledi.

Türkiye genelindeki konut satışları, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de sırasıyla yüzde 42.4, yüzde 4.7 ve yüzde 28.8 yükseldikten sonra Ekim ayında yüzde 5.7 geriledi. Ekim ayında "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise yüzde 19.8 ile çok daha sert bir düşüş kaydetti.

"TAPU HARÇLARININ DÜŞÜRÜLMESİ PİYASAYA OLUMLU YANSIDI"

Reuters ile yaptığı söyleşide Maya, "Sene başından beri konut geliştiricilerin kampanyalarının satışlardaki artışta çok ciddi etkisi vardı. Hükümetin sektörü hareketlendirmek için tapu harçlarını düşürmesi de piyasaya çok olumlu yansıdı. Konut alma düşüncesi olanlar o indirimden yararlanmak isteyince talep öne çekildi. İlk el satışlarda da, ikinci el satışlarda da piyasayı asıl domine eden şey bu oldu. Dolayısıyla konut satışlarında Ekim ayında gözlenen düşüşte teşviklerin 30 Eylül'de sona ermiş olması birinci etken. İkinci etken de konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği ve kira amorti sürelerinin uzaması gibi temel değişkenler."





Tapu harcını yüzde 4'ten 3'e indiren teşvik, 30 Eylül'de sona erdi. Konut sektörünü hareketlendirmek için 150 metrekare üzeri konutlara yönelik getirilen teşvik de yıl içinde sona ermişti. Böylece yabancılara yönelik olanlar hariç, şu anda konut piyasasına yönelik bir teşvik kalmadı.

GERİ DÖNÜŞÜ EN KISA BÖLGE ESENYURT- BEYLİKDÜZÜ

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin Mart-Eylül dönemini kapsayan altı aylık markalı konut piyasası değerlendirmesine göre, İstanbul'da konut yatırımlarının ortalama göre dönüş süresi 24.7 yıl seviyesinde bulunuyor. Geri dönüş süresi en kısa olan bölge 19.3 yıl ile Esenyurt-Beylikdüzü; en uzun bölge ise 34.4 yıl ile Kadıköy-Bağdat Caddesi-Göztepe-Kozyatağı olarak sıralanıyor.

Rapora göre; İstanbul'da söz konusu dönemde ortalama fiyat artış oranı yüzde 3.9 olurken; İstinye-Tarabya yüzde 2.3 düşüşle değeri en çok azalan bölge oldu. Kadıköy-Bağdat Caddesi-Göztepe-Kozyatağı'ndaki konutların satış fiyatı da yüzde 0.5 geriledi.

YATIRIM AMAÇLI KONUT ALIMLARINDA FRENE BASILIYOR

Fiyatlardaki gerilemede ya da bazı bölgelerdeki fiyat artış trendindeki yavaşlamada, artan yeni konut stoklarının etkili olduğunu belirten Maya, "Ankara'da yılın başından beri konut fiyatları enflasyonun altında artıyor. Yani enflasyon karşısında konutun fiyatı reel olarak eriyor. Son iki aydır İstanbul'daki konut fiyat artışı da enflasyonun altında kalıyor. Konut fiyatı belki düşmüyor ama fiyat artış trendi azalıyor. Bu da yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarının frenlenmesi anlamına geliyor. 2018'deki trendin de benzer olacağını düşünüyorum. 2018'de de yatırım amaçlı alımlarda bir yavaşlama olacak."

Yatırım amaçlı konut alımlarına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor. Ancak Maya'nın verdiği bilgiye göre, markalı konut projelerinde alımların yüzde 25-30'u yatırım amaçlı yapılıyor. Markalı konut projeleri ise toplam konut satışları içinde yüzde 8-10 paya sahip.