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İstanbul'da konuta yapılan harcamalar arttı

Konut harcamaları haziran ayında yüzde 0,12'ye kadar artış gösterdi.

03.07.2017 - 12:49
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  2. Emlak
İstanbul'da konuta yapılan harcamalar arttı

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre konut harcamalarında artış yaşandı.

İstanbul'da konuta yapılan harcamalar arttı

HAZİRAN'DA YÜZDE 0,12'LİK ARTIŞ

Nisan ayından itibaren düşüş gösteren konut harcamaları Haziran'da yüzde 0,12'ye yükseldi.

Haziran 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,70 oldu.

İstanbul'da konuta yapılan harcamalar arttı

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Söz konusu konuta yapılan harcamalar nisan ayında yüzde 0,60, mayısta yüzde 0,02 oranında düşüş gösterirken, haziranda yüzde 0,12 artış gösterdi.

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