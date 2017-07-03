İstanbul'da konuta yapılan harcamalar arttı

Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

1 Volkan Demirel'den Ersun Yanal'a şampiyonluk göndermesi Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 Kaz ayaklarına veda ediyoruz Sorun büyük ama çözüm bir o kadar basit.

3 Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti Mersin'in Erdemli İlçesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla bunalan tatilciler, kendilerini Kayacı Vadisi'nin soğuk sularına attı.

4 Market açıldıktan bir buçuk dakika sonra soyuldu Bağcılar'da bir marketin şubesi sabah açıldıktan bir buçuk dakika sonra silahlı bir kişi tarafından baskına uğradı.

5 Stephen Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirebilir İngiliz fizikçi Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı Dünya'ya zarar verebileceğini söyledi.

6 Kartal İmam Hatip Lisesi'nden gelecek vadeden projeler Burası bir üniversitenin veya teknoloji şirketinin Ar-ge Laboratuvarı değil, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi proje laboratuvarı..