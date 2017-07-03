İstanbul'da konuta yapılan harcamalar arttı

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre konut harcamalarında artış yaşandı.
HAZİRAN'DA YÜZDE 0,12'LİK ARTIŞ
Nisan ayından itibaren düşüş gösteren konut harcamaları Haziran'da yüzde 0,12'ye yükseldi.
Haziran 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,70 oldu.
NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ
Söz konusu konuta yapılan harcamalar nisan ayında yüzde 0,60, mayısta yüzde 0,02 oranında düşüş gösterirken, haziranda yüzde 0,12 artış gösterdi.