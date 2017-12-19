İstanbul'da cinnet getiren genç evini yaktı

Antalya'da evinden uzaklaştırılan Garip Ç. bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine eşinin gelmesiyle binadan indi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Türkler için Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğu'nun girişimleri ve TİKA’nın katkılarıyla inşa edilen çocuk parkı açıldı.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açıkladığı bir kararın ardından gelen alkışı az bulduğunu söyledi ve sitem etti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Komutanı ve NATO Komutanı ile bir araya geldi.

1 Mesut Yılmaz'ın en acı günü 38 yaşında yaşamına son veren oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısını yaşayan Mesut Yılmaz ceketini çıkardı, oğlunu mezarına elleriyle koydu.

2 Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü Kastamonu'da yaşanan yangın sonrasında, 20 gündür bulunamayan ailenin hayvanlarını çalarken yakaladıkları hırsızlar tarafından öldürülüp çuvallarla atıldığı ortaya çıktı.

3 ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı.

4 Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit Gölbaşı ilçe girişindeki uygulama noktasında meydana gelen olayda şehit olan polis memurunun kazaen vurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre polisi, polis kurşunu şehit etti.

5 Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kızının rezidansta daire sahibi olma nedenini "Bekar bir kız" olmasına bağlayarak "Girişi-çıkışı kontrollü diye oradan aldık." dedi.

6 Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu Erken seçim kararı alan Galatasaray'da, Adnan Öztürk'ün ardından Tugay Kıran da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.