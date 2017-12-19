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İstanbul'da cinnet getiren genç evini yaktı

Kağıthane Çağlayan’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, yaşadığı evi ateşe vererek boynuna pompalı tüfek dayadı.

İHA | 19.12.2017 - 20:25..
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Kağıthane Çağlayan Mahallesi Tepe Sokak’ta saat 17:00 sıralarında meydana gelen olayda 27 yaşındaki Cüneyt D. cinnet geçirdi.

EVİNİ YAKTI

Annesi öldükten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan genç  aile fertleriyle arasında yaşanan problemler nedeniyle cinnet geçirdi ve pompalı tüfeği eline alarak boynuna dayadı. Ailesi evden kendini dışarı atarken, öfkeli genç evi ateşe verdi.

ÖFKELİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler öfkeli genci güçlükle sakinleştirerek elindeki pompalı tüfeği aldı. Yaşanan tehlike dolu anlar mahallede paniğe yol açtı. Cinnet geçiren Cüneyt D. polis tarafından gözaltına alınırken, itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay esnasında sağlık ekipleri ise hazır bekledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da cinnet getiren genç evini yaktı

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