İstanbul'da Kudüs protestosu

Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıması ve ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu şehre taşınması kararı bugün gerçekleştirilen törenle hayata geçti.

Filistinliler ise bu duruma karşı çıkarak protesto gösterileri düzenledi ancak İsrail bir kez daha şiddet kullanarak onlarca Filistinliyi öldürdü, binlercesini yaraladı.

TAKSİM'DE ABD PROTESTOSU

İstanbul Beyoğlu'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce kişi, saat 19.00'da Taksim Tünel'de toplandı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada, protesto eylemleri nedeniyle saat 18.00'den itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Yeni Çarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi trafiğe kapatılırken akım İstiklal Caddesi'ne verilmedi.

Kapatılan bu yollara alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı gösteriliyor.

Beyoğlu'nda Kudüs protestosu VİDEO