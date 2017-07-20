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İstanbul'da Kurt Kapanı-7 operasyonu

Operasyon kapsamında vapur iskeleleri, metro ve tren istasyonu ile otoyolların da aralarında bulunduğu 35 noktada denetim yapıldı.

20.07.2017 - 15:13
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Kurt Kapanı-7 operasyonuna, İstanbul Anadolu yakasındaki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı toplam 1500 polis katıldı.

35 NOKTADA DENETİM

Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Sabiha Gökçen havalimanı, vapur iskeleleri, metro ve tren istasyonları ile otoyolların da aralarında bulunduğu 35 noktada denetimler yapıldı.

İstanbul'da Kurt Kapanı-7 operasyonu

GBT SORGUSU, UYUŞTURUCU MADDE ARANDI

Operasyon kapsamında şüpheli görülen kişilerin  Genel Bilgi Toplama (GBT)  sorgulamasının gerçekleştirildi. Oto Masası Ekipleri ise kaçak ve çalıntı araçlar üzerinde çalışma yaptı. Dedektör köpek 'Maya' ise kapalı kasa araçların içerisinde uyuşturucu madde aradı.

İstanbul'da Kurt Kapanı-7 operasyonu

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