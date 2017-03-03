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İstanbul'da lüks araçlı soyguncu kamerada

Lüks bir araçla siteye giden hırsız, daire kapısının kilidini kırarak evden 80 bin TL değerinde altın ve eşya çaldı.

03.03.2017 - 10:23
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İstanbul Bahçeşehir’de akşam saatlerinde siteye lüks bir araçla gelen hırsız, site sakinlerinin kullandığı giriş kapısından site içerisine girdi.

TORNAVİDAYLA GİRDİ

Oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsız site içerisinde bulunan onca güvenliğe ve vatandaşlara aldırış etmeden dairenin kapısını tornavida ile zorlayarak açtı.

İstanbul'da lüks araçlı soyguncu kamerada

İstanbul'da lüks araçlı soyguncu kamerada VİDEO

80 BİN LİRALIK SOYGUN

Evde bulunan ve 3 yaşındaki ikizlere hediye edilen 50 bin TL değerindeki altınları ve 30 bin TL değerindeki gözlük ve saatleri alan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi siteden çıkarak kayıplara karıştı. Sabah eve gelen ev sahibi Erhan Alpkaya dairenin soyulduğunu fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK İŞİNİ YAPMIYOR, KOMŞULAR TEDİRGİN

Yaşanan olay karşısında şaşkına dönen ev sahibi bu kadar güvenliği bulunan bir sitede böyle bir hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini anlamadıklarını belirterek; “Çarşamba gecesi olmuş olay ben sabah geldiğimde fark ettim durumu güvenlikli bir sitede oturuyoruz aslında eve girdiğimde yatak odasının dağılmış olduğunu gördüm. Çok endişelendim, Allah’tan eşim ve çocuklarım o gün babalarına gitmiş. Güvenlik bize gözden kaçırmış olabileceklerini söylüyor. Onunla ilgili girişimlerimiz de olacak tabii ki. Ama gelen şahıs hırsızlık için de gelmemiş olabilirdi başka bir amaçla da gelebilirdi. Bu bölgede oturmamızın sebebi güvenlikli olması. Ama çok rahat soyulduk. Bütün komşular da şu an tedirgin. Bu lüks araç yöntemi burada çok sık kullanılan bir yöntemmiş polisler bunu bize söyledi. Site sakini gibi giriyor içeri çok rahat hareket ediyor içeride görüntülerde de eşkali belli hiç çekinmiyor bu da çok düşündürücü.” dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde lüks bir aracın siteye giriş yaptığı görülüyor. Bir süre sitede kalan araç daha sonra sanki site sakiniymiş gibi dışarı çıkıyor.

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