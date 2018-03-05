İstanbul'da lüks villalara tombala baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , Silivri, Çatalca ve Şile'de lüks villalarda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Villalara çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleribaskın düzenledi.

327 KİŞİYE 100 BİN LİRA PARA CEZASI

Jandarmanın yaptığı operasyonlarla 4 oyun makinası çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, şüphelilere yapılan üst aramasında Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar bulundu.





Baskın esnasında kumar oynadığı belirlenen 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin etiği tespit edilen 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bu arada yapılan incelemelerde baskını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.