taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8141
EURO
4,6901
ALTIN
162,62
PETR
64,5700

İstanbul'da lüks villalara tombala baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen lüks villalara düzenlenen operasyon sonrası 327 kişiye 100 bin liralık idari para cezası kesti.

DHA | 05.03.2018 - 08:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , Silivri, Çatalca ve Şile'de lüks villalarda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Villalara çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleribaskın düzenledi.

İstanbul'da lüks villalara tombala baskını

327 KİŞİYE 100 BİN LİRA PARA CEZASI

Jandarmanın yaptığı operasyonlarla 4 oyun makinası çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, şüphelilere yapılan üst aramasında Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar bulundu.

İstanbul'da lüks villalara tombala baskını


Baskın esnasında kumar oynadığı belirlenen 327 kişiye yaklaşık  100 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin etiği tespit edilen 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bu arada yapılan incelemelerde baskını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Park etmek isterken dükkana daldı
Çorum’da aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan cip, bir iş yerine girdi.
Sokak hayvanları için dans edip kilo vererek mama aldılar
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye’nin zumba eğitmenleri; Ayvalık Belediyesine ait Köpek Bakım Çifliği’ndeki sokak hayvanları için mama desteği sağlamak adına bir araya geldi.
Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi
Bursa'da, alkollü olduğu iddia edilen S.B., annesiyle tartıştıktan sonra evlerini ateşe verip olay yerinden uzaklaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

74
Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

59
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

38
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

72
İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

80
ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

35
Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM