İstanbul'da M16 kalaşnikof ve G3 yasaklandı

İstanbul Valiliği OHAL kapsamında uygulanacak bir karar daha aldı.

KALAŞNİKOF, M16, G3 YASAKLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "İlimizde meydana gelen terör eylemleri de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin İstanbul İli Mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılmasına Olağanüstü Hal süresince yasaklanmasına karar verilmiştir."