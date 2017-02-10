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İstanbul'da M16 kalaşnikof ve G3 yasaklandı

İstanbul Valiliği, OHAL süresince şehirde M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 silahların taşınması ve kullanılmasını yasaklandı.

10.02.2017 - 16:11
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İstanbul'da M16 kalaşnikof ve G3 yasaklandı

İstanbul Valiliği OHAL kapsamında uygulanacak bir karar daha aldı.

KALAŞNİKOF, M16, G3 YASAKLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "İlimizde meydana gelen terör eylemleri de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin İstanbul İli Mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılmasına Olağanüstü Hal süresince yasaklanmasına karar verilmiştir."

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