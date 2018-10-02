İstanbul'da madde bağımlısı şahıs evini yakmaya çalıştı

Saat 03:00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Haydar Caddesi'nde bir ev yangı. Orhan C. isimli kişi bilinmeyen bir nedenden önce pencereden bağırmaya başladı. Kişi daha sonra evi ateşe verdi.

İTFAİYE YETİŞTİ EV VE ŞAHIS KURTARILDI

Durumu görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeride bulunan Orhan C. isimli kişiyi çıkardı. Baygın halde çıkarılan Orhan C. isimli kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra bir müddet duman tahliyesi yaptı. Yangın sırasında bir kadının askıda olan elbiseleri toplaması dikkat çekti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

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