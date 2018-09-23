İstanbul’da makilik alanda yangın

Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy’deki Sazlıbosna Barajı Taşlıbayır mevkiinde çıktı.

YANGIN ÇIKTI

Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Arnavutköy ve Hadımköy ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.