İstanbul'da mesafeleri kısaltacak tünel açıldı

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, bugün hizmete açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ TÜNELLERİNDEN BİRİ

Törende Kasımpaşaspor atkısıyla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tünelin İstanbul trafiğini rahatlatmak için başlatılan 16 tünel projesinin en önemli etaplarından biri olduğunu vurguladı.

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yolun, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli açılış töreninin ardından kendi kullandığı makam otomobiliyle Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte tünelden geçti.

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