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İstanbul'da metrekareye 65 kilogram yağış düştü

İBB, sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan yağışla ilgili açıklama yaptı.

18.07.2017 - 11:28
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İstanbul'da metrekareye 65 kilogram yağış düştü

Açıklamada  şu ifadelere yer verildi;

65 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

"İstanbul’da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.

Yağışlar Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.

Yağışlar şu sıralarda şehir merkezinde etkisi azaltırken Karadeniz sahillerinde etkili oluyor.

İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye  Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışlaşmalarını sürdürüyor.

Trafikle aksamalar meydana gelirken bazı metro seferler geçici olarak durduruldu.

18.07.2017 10:30 itibariyle raylı sistem hatlarındaki işletme durumu aşağıda yer almaktadır:

M1 hattında Yenikapı – Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Otogar – Kirazlı / Bakırköy- Havalimanı arasında sefer yapılabilmektedir.

T1 hattının tamamında sefer yapılamıyor.

T3 hattının tamamında sefer yapılamıyor.

Eyüp- Pierloti teleferik hattında sefer yapılamıyor.

Taksim İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılmıştır. Diğer girişlerden yolcular istasyona girebilmektedir.

T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yoktur."

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