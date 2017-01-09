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İstanbul'da metro seferleri sabaha kadar sürecek
İstanbul'da metro seferleri sabaha kadar devam edecek.
Ajanslar | 09.01.2017 - 16:50
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Gündem
İstanbul'da
metro
seferleri sabaha kadar devam edecek.
Metrobüs
hatları takviye edilecek.
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