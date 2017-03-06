İstanbul'da milyon euroluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığından uyuşturucu Tacirlerine yönelik eş zamanlı(3) operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla, İstanbul iç piyasasını organize eden ve Avrupa'ya nakil yapan uyuştucu şebekelerine ağır darbe vuruldu.

Yurtdışından temin edilen ve piyasa değeri milyonlarca Euro eden 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İranlı S.J.G'nin uyuşturucuyu hem iç piyasada torbacılara dağıttığı hem de Avrupa'ya sevkettiği belirlendi.

JANDARMA 2 AY TAKİP ETTİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine İran asıllı S.J.G. takibe başladı. 2 ay süren takip sürecinde S.J.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

TOPLAM 112 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şirinevler Meydanında yakalanan S.J.G.'nin üzerinde (6527) gram Afyon sakızı bulunurken, Şahsın evinde yapılan aramada ise (93182) gram Eroin, (906) gram Toz Esrar (887) gram Kokain ile (285) Metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik köpeği ''Vadi'' nin de katıldığı operasyonlar sonucunda kiloluk paketler halinde toplam (112) kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

İÇ PİYASAYI ORGANİZE EDİYORLARMIŞ

Yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddeleri, S.J.G.'nin organize ettiği torbacılar vasıtasıyla iç piyasaya dağıtıldığı,nakliye araçlarıylada başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildiği belirlendi. S.J.G ile yakalanan diğer 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.