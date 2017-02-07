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İstanbul'da minibüs silahlı çatışmanın ortasında kaldı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada kurşunlar seyir halindeki içinde yolcu olan minibüse ve okul taşıtına isabet etti

07.02.2017 - 19:50
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Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada kurşunlar seyir halindeki içinde yolcu olan minibüse ve park halindeki okul taşıtına isabet etti. Minibüse isabet eden kurşunlardan kırılan camlardan iki yolcu yaralandı.

İstanbul'da minibüs silahlı çatışmanın ortasında kaldı

CADDE ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Olay, Yıldıztabya Mahallesi'ndeki Alibeyköy Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı.

İstanbul'da minibüs silahlı çatışmanın ortasında kaldı

OKUL SERVİSİNİN CAMINA İSABET ETTİ

Kurşunlar, bu sırada seyir halinde bulunan ve içinde yaklaşık 10 yolcu bulunan Gaziosmanpaşa-Aksaray hattındaki minibüsün camına ve park halindeki okul taşıtının camına isabet etti. Çatışma sonrası taraflar olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği minibüsün camı kırılarak, iki yolcunun yaralanmasına neden oldu.

İstanbul'da minibüs silahlı çatışmanın ortasında kaldı

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