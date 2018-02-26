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İstanbul'da minibüsçü terörü

Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için fren yapan motosikletli çift, minibüs şoförüne tepki gösterdi. Olay yerinde çoğalan minibüsçüler çifti darbetti.

İHA | 26.02.2018 - 20:10..
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Motosikletle Maltepe’den yola çıkan Samet Yüksel (21) ve Seren Okur (20), Kadıköy Hasanpaşa minibüs yoluna geldiklerinde önlerinde ilerleyen bir minibüs aniden durdu.

Bunun üzerine Motosikleti kullanan Samet Yüksel aniden fren yapmak zorunda kaldı. Minibüsten inen yayalara çarpmaktan son anda kurtulan Samet Yüksel ve Seren Okur minibüs şoförüne tepki gösterdi.

ŞOFÖR VE MUAVİN KÜFÜR EDEREK SALDIRDI

Minibüs sürücüsü ve yanındaki muavin motosikletli çifte küfrederek karşılık verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü ve muavin araçtan inerek motosikletli genci darbetmeye başladı.

İstanbul'da minibüsçü terörü

4 minibüsçü motorcu çifti dövdü VİDEO

BİRDEN 4 KİŞİ OLUP GENÇ KADINI DÖVDÜLER

Bu sırada yoldan geçen iki minibüs sürücüsü de durarak motosikletli çifte saldırdı. 4 kişinin saldırısına uğrayan gençler feci şekilde dayak yedi.

Seren Okur aldığı darbelerden dolayı olay yerinde baygınlık geçirdi. Motosikletli çiftin yaşadığı feci anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

“ETRAFTA SEYİRCİLER ÇOĞALDI AMA KİMSE YARDIM ETMEDİ”

Minibüsçülerden şikayetçi olan Okur yaşadığı feci anları şöyle anlattı: 
“Ya yolcuya çarpacaktık yada minibüse çarpacaktık. Biz de korkudan ani firen yaptık. Benim motorum ama arkadaşım kullanıyordu. Arkadaşım ’burada durulur mu?’ dedi karşı taraf kızmaya başladı. Gözleri dönmüş gibiydi. Bende gidin diye uyarıda bulundum. Minibüstekiler küfür etmeye başladı. Daha sonra muavin aşağıya inip tekme savurmaya başladı. Arkadaşım motordan indi ve muavinle tartışmaya başladılar. Minibüsün arka tarafına geçtiler ve arkadaşımı dövmeye başladılar. Minibüsün şoförü bıçakla birlikte aşağıya indi. Etrafta seyirciler çoğaldı ama kimse yardım etmedi. Ben şoförü çekmeye çalıştım ama ayırmak için ama gücüm yetmedi. Şoför gözü dünmüş gibi motoru tekmeliyordu. Ne yapıyorsun diye çekmeye çalıştım.”

"BAYILANA KADAR DÖVDÜLER"

Kendisini bayılana kadar dövdüklerini söyleyen Okur, “Bu sefer muavin ve şoför beni minibüsün içine aldılar. Şoför bıçak çekti. Darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi. Yerde kapandım bekledim. Motor ekipmanlarım vardı üzerimde onlar beni korudu. Onlar olmasıydı şuan hastanede olurdum. En son arkadaşım beni minibüsten çıkarttı. Yerde baygınlık geçirdim. Başka minibüsten de şoförler gelmiş 3-4 kişi beni dövmeye başlamış. Öbür minibüsten gelen bir kişi arkadaşımın kasıklarına vurmuş. Yerde ben bayılana kadar dövdüler. Ben bayılınca minibüse girip kaçtılar” şeklinde konuştu.

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