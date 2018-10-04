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İstanbul'da minibüse taksiye zam yolda

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı, zam taleplerini yazılı olarak ilettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 10:18..
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İstanbul'da minibüse taksiye zam yolda

Bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldığı sırada, AKOM'un önünde toplandı.

Toplantının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, minibüs, dolmuş ve taksi ücretlerine zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

İstanbul'da minibüse taksiye zam yolda

"İLK TOPLANTIDA ZAM YAPILACAK"

Eyüp Aksu, taksi ücret tarifelerinde değişiklik olup olmayacağına dair soruyu şöyle yanıtladı: "Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti. İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak."

İstanbul'da minibüse taksiye zam yolda

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