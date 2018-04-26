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İstanbul'da minübüs 20 metreden düştü

Kağıthane'de kontrolden çıkan servis minibüsü 20 metre yükseklikten düştü. Kaza anında minibüste sürücüden başka kimse yoktu.

İHA | 26.04.2018 - 01:11..
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İstanbul Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü. Sadece sürücünün bulunduğu servis minibüsü iki binanın arasına düştü. Yaklaşık 20 metre yükselikten düşen minibüste bulunan sürücü yaralandı.

İstanbul'da minübüs 20 metreden düştü

 

MİNİBÜSTE TEKTİ

Ayça Sokak’ta ilerleyen servis aracı bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden Anıl Sokağa düştü. Minibüste sıkışan sürücüyü cevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan sürücü çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan minibüs 20 metreden aşağı düştü VİDEO

"SÜRÜCÜNÜN KOLU ALÇILIYDI" İDDİASI

Araç içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar çıkardı. Vatandaşlar sürücünün kolunun alçılı olduğunu iddia etti. İtfaiye ekipleri de servis aracını olası bir olumsuzluğa karşı kontrol etti.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Servis aracının düştüğünü gören vatandaşlardan Uğur Alan, “Ben işten geldim, arabayı buraya park ettim. Arkamdan bir ses geldi. Baktım adam takla ata ata buraya indi. Sonra gittik adamın yanına bilincini kontrol ettik. Bilinci gayet yerindeydi. Ondan sonra ekipler geldi. Yaralıyı alıp götürdüler. Adamın kolu zaten alçılı. Servisin altında insan yoktu. Burası mahşer yerine döndü. Herkes birbirine girdi. Bir panik oldu” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da minübüs 20 metreden düştü

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