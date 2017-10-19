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İstanbul'da MLKP'ye terör operasyonu

İstanbul'da emniyet güçleri MLKP ve TKP/ML'ye yönelik terör operasyonu operasyon düzenledi

19.10.2017 - 06:19
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da MLKP'ye terör operasyonu

MLKP VE TKP/ML'YE OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde İstanbul’da 20 adreste MLKP ve TKP/ML'ye operasyon düzenledi.

İstanbul'da MLKP'ye terör operasyonu

Operasyon kapsamında 3 adet silah ve çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Kontrolün ardından Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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