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İstanbul'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Şişli'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak takla atan 2 kişi yaralandı.

DHA | 12.08.2018 - 19:23..
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Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Ali Şenses'in kullandığı motosiklet İdil sokağa gireceği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şenses ve arkasında oturan kişi motosikletten fırlayarak takla attı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da motosiklet kazası: 2 yaralı VİDEO

ARKADAŞININ BELİNİ BIRAKMADI

Kazayı görerek olay yerine çevredekiler yaralıların yardımına koştu. Sürücünün arkasında oturan kişi havada takla atıp yere düşene kadar arkadaşının belini bırakmadı. Arkadaşını adeta emniyet kemeri gibi kullanan yolcunun o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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