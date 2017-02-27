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İstanbul'da motosiklet sürücülerinin tehlikeli şovu

İstanbul Kağıthane Tüneli'nde bir grup motosiklet sürücüsü adeta trafik terörü estirdi.

27.02.2017 - 10:56
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Kağıthane Tüneli'nde giren bir grup motosikletli, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tünelde 70 km olan hız sınırını aşarak 200 km hızla giden motosikletlilerden birinin yaptığı hareket ise sürücülerin yüreğini ağzına getirdi.

TEK TEKERLİĞİ HAVAYA KALDIRDI

Tek tekerleğini havaya kaldıran motosikletli maganda uzunca süre bu şekilde yoluna devam etti. Arkasından gelen motosikletliler ise ceza sınırına aldırış etmeden hızla tünel içinde gittiler. Magandaların terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi:

İstanbul'da motosiklet sürücülerinin tehlikeli şovu VİDEO

İstanbul'da motosiklet sürücülerinin tehlikeli şovu

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