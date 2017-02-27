İstanbul'da motosiklet sürücülerinin tehlikeli şovu

Kağıthane Tüneli'nde giren bir grup motosikletli, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tünelde 70 km olan hız sınırını aşarak 200 km hızla giden motosikletlilerden birinin yaptığı hareket ise sürücülerin yüreğini ağzına getirdi.

TEK TEKERLİĞİ HAVAYA KALDIRDI

Tek tekerleğini havaya kaldıran motosikletli maganda uzunca süre bu şekilde yoluna devam etti. Arkasından gelen motosikletliler ise ceza sınırına aldırış etmeden hızla tünel içinde gittiler. Magandaların terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi:

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