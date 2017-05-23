İstanbul'da 'Mutluluklar' mesajı cinayeti

Kübra K. adlı genç kızın erkek arkadaşı Hakan Yılmaz’a Instagram hesabından “İkinize de mutluluklar” mesajı atan Burak D., tepkiyle karşılaştı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre iki genç internet üzerinden tartıştı.

BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Yılmaz, Burak D.’den telefon numarasını istedi. Taraflar buluşma yeri belirledi. Ancak buluşmaya iki taraf da kalabalık gitti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki parkta önceki akşam saat 20.00 sıralarında başlayan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan 21 yaşındaki Hakan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olaydan sonra 3 kişiyi gözaltına aldı. Cinayeti işlediği öne sürülen Yusuf K. ile birlikte 4 kişi aranıyor.