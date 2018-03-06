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İstanbul’da narkotik operasyon: 40 gözaltı

İstanbul genelinde özel harekat polislerin de desteğiyle 3 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 06.03.2018 - 08:53..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, İstanbul’da 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

3 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, sabaha karşı özel harekat polislerinin ve narkotik köpeğinin de desteğiyle 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kartal Soğanlık Mahallesi üzerinde bir apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi.

İstanbul’da narkotik operasyon: 40 gözaltı

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve mermi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, alınan sağlık raporlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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