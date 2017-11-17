İstanbul'da narkotik operasyonu

Uzun bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin işleri sebebiyle çok fazla görüşemediklerini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kral Selman, İngiltere Kraliçesi gibi sembolik bir pozisyona geçmeye hazırlanıyor.

1 Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "FETÖ'cüler aklanırsa bizlere gün yüzü göstermezler" dedi.

2 Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar 1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

3 ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı Avrupa'ya seyahat edecek için uyarılarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2018'i son uyarı tarihi olarak belirtti.

4 Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar Sol haber portalı, dünyada ve Türkiye'de giderek tehlikeli bir durama gelen diyabet hastalığı üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

5 Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin Türkiye'yi nasıl vuracağının merak edilmesi üzerine uzmanlardan uyarı geldi.

6 Cumhurbaşkanı: ABD terör gruplarını kullanıyor Rusya ile turizmde çok hassas bir noktada olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Afrin'deki pozisyonumuz hakkında da konuştu.