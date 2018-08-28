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İstanbul'da narkotik operasyonu: Sosyete torbacısı yakalandı

Beşiktaş Akaretler'de yaşayan ve “sosyete torbacısı” olarak bilinen bir kişi, evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken, evde yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundu.

İHA | 28.08.2018 - 09:33..
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İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, lüks semtlerdeki gece kulüplerinde torbacılık yapan "ünlülerin torbacısı" olarak bilinen şahsın Akaretler’de bir evde olduğunu belirledi.

İstanbul'da narkotik operasyonu: Sosyete torbacısı yakalandı

Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarının tamamlayan narkotimleri, operasyon için düğmeye bastı. Polis geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi.

İstanbul'da narkotik operasyonu: Sosyete torbacısı yakalandı

YÜKSEK MİKTARDA SKUNK BULUNDU

Operasyonda apartmanın en üst katındaki daireye giren tim, “sosyete torbacısı” olarak bilinen Zafer A. A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kelepçelenmesinin ardından dairede saatlerce arama yapan tim, evin çeşitli yerlerinden satışa hazır çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile kokain ve “MDMA” adındaki hammadde ele geçirdi.

İstanbul'da narkotik operasyonu: Sosyete torbacısı yakalandı

MİNİ BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, evde aramalara devam eden polis, özel bir odada pompalı tüfek, tabanca ile çok miktarda fişek ve mermi ele geçirdi. Mini bir cephaneliği andıran silahlar dışında yine evde bulunan hassas terazi ve çok miktarda paraya da el konuldu.

İstanbul'da narkotik operasyonu: Sosyete torbacısı yakalandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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