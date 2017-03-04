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İstanbul'da Necmettin Erbakan'ı anma töreni

Saadet Partisi eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan, ölümünün 6’ıncı yıldönümünde bugün saat 19:00'da Abdi İpekçi Arena anılacak.

04.03.2017 - 17:42
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İstanbul'da Necmettin Erbakan'ı anma töreni

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