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İstanbul'da Necmettin Erbakan'ı anma töreni
Saadet Partisi eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan, ölümünün 6’ıncı yıldönümünde bugün saat 19:00'da Abdi İpekçi Arena anılacak.
04.03.2017 - 17:42
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