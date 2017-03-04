İstanbul'da Necmettin Erbakan'ı anma töreni

Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu’na ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Obama'nın kendisini dinlettiğini belirtti.

MHP'li Sinan Oğan, bir üniversitede konuşma yaptığı sırada kürsüde saldırıya uğradı.

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Yıldırım-Merkel telefon görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım Merkel'le telefon görüşmesinin verimli geçtiğini ve bundan sonraki programlarda farklı bir yol izleneceğini söyledi