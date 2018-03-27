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İstanbul’da Nevruz provokasyonunda tutuklamalar

Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İHA | 27.03.2018 - 22:48..
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Adli kaynaklara dayanan bilgilere göre; İstanbul Bakırköy’deki Halk Pazarı’nda 21 Mart’ta düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 28’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 45’i ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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