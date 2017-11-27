İstanbul'da nişanda takı kavgası

Şişli Öğretmenevi'nde Kübra ile Mustafa'nın nişan töreninde aile büyükleri arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı.

Gelin ve damadın diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tabakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı. Öğretmenevi yetkilileri olay yerine polis çağırdı. Öğretmenevine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafları ayırdı; aile üyeleri birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Nişan töreni, yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.